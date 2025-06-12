Алейник: визит в Беларусь парламентской делегации КНР направлен на реализацию договоренностей на высшем уровне

«Такие встречи свидетельствуют о том, какое огромное значение белорусская сторона придает развитию межпарламентского измерения в широком комплексе сотрудничества с Китайской Народной Республикой, — продолжил Сергей Алейник. — Китай является важным внешнеполитическим партнером Беларуси, надежным другом и железным братом, и белорусско-китайское всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство основывается на взаимной дружбе, уважении, поддержке друг друга в том числе на международной арене. Наши страны совместно продвигают инициативу “Один пояс, один путь”. Беларусь поддерживает стратегические мирные инициативы Си Цзиньпина, в том числе по созданию Сообщества единой судьбы человечества, что особенно важно в условиях мировой турбулентности».