Алейник: визит в Беларусь парламентской делегации КНР направлен на реализацию договоренностей на высшем уровне

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит в Беларусь делегации во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, членом ЦК КПК Чжан Цинвэем поспособствует укреплению и расширению белорусско-китайского межпарламентского взаимодействия. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник.
Китайская парламентская делегация прибывает в Минск 12 июня и ее работа продлится по 14 июня.
Сергей Алейник обратил внимание, что данный визит организован практически сразу после визита в Пекин Президента Беларуси Александра Лукашенко и его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли в дружественной обстановке и подтвердили курс на дальнейшее укрепление всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.
Касаясь конкретно межпарламентского взаимодействия, председатель Постоянной комиссии напомнил, что глава белорусского государства в марте 2023 года встречался в Пекине с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, а председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова совершила офицальный визит в КНР в 2024 году.
«Такие встречи свидетельствуют о том, какое огромное значение белорусская сторона придает развитию межпарламентского измерения в широком комплексе сотрудничества с Китайской Народной Республикой, — продолжил Сергей Алейник. — Китай является важным внешнеполитическим партнером Беларуси, надежным другом и железным братом, и белорусско-китайское всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство основывается на взаимной дружбе, уважении, поддержке друг друга в том числе на международной арене. Наши страны совместно продвигают инициативу “Один пояс, один путь”. Беларусь поддерживает стратегические мирные инициативы Си Цзиньпина, в том числе по созданию Сообщества единой судьбы человечества, что особенно важно в условиях мировой турбулентности».
Председатель Постоянной комиссии рассказал, что важным пунктом программы нынешнего визита китайских парламентариев станет проведение второго заседания Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами двух стран. Сопредседателем данного комитета, который был создан в соответствии с межпарламентским соглашением в 2023 году, с белорусской стороны является председатель Совета Республики Наталья Кочанова, с китайской — Чжан Цинвэй.
Сергей Алейник обратил внимание, что на заседании предстоит рассмотреть широкий круг вопросов белорусско-китайского сотрудничества, включая перспективы межрегиональных контактов. Он подчеркнул, что визит направлен на реализацию белорусско-китайских договоренностей на высшем и высоком уровнях, в том числе активизации взаимодействия между законодательными органами двух стран. -0-