Bloomberg: страны G7 из-за разногласий опубликуют отдельные заявления по итогам саммита в Канаде

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран Группы семи (G7) опубликуют отдельные заявления по итогам саммита в Канаде вместо единого документа в связи с разногласиями по ряду вопросов. Об этом сообщило агентство Bloomberg, информирует ТАСС.
По данным источников агентства, такое решение может стать «признанием огромной пропасти» между позициями США и других членов «Большой семерки» по Украине и иным вопросам. Отмечается, что такой исход встречи является предпочтительным для из-за его желания снизить напряженность в отношениях с Вашингтоном.
Ранее источник в правительстве Германии заявил журналистам, что отдельное заявление по Украине по итогам саммита G7 в Канаде не ожидается. Японская газета «Майнити» со ссылкой на правительственные источники также сообщала, что страны Группы семи не примут совместное заявление из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом по Украине и тарифам, отметив, что проработка такого документа сейчас не ведется.
В нынешнем году саммит Группы семи пройдет 15−17 июня в канадской провинции Альберта. В повестке, помимо Украины, будут находиться вопросы энергобезопасности, повышения странами НАТО расходов на оборону, доступ к критическому сырью. -0-