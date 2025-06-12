Bloomberg: страны G7 из-за разногласий опубликуют отдельные заявления по итогам саммита в Канаде

Ранее источник в правительстве Германии заявил журналистам, что отдельное заявление по Украине по итогам саммита G7 в Канаде не ожидается. Японская газета «Майнити» со ссылкой на правительственные источники также сообщала, что страны Группы семи не примут совместное заявление из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом по Украине и тарифам, отметив, что проработка такого документа сейчас не ведется.