Губернатор Флориды разрешил сбивать протестующих автомобилем

Жители Флориды, как заявил губернатор штата Рон Десантис, имеют право сбивать на автомобиле протестующих, если чувствуют угрозу со стороны участников акции.
По мнению Десантиса, которое приводит издание Newsweek, граждане имеют право покинуть место скопления людей на своем транспорте, если участники беспорядков ведут себя агрессивно и окружают автомобиль.
«И если вы сбиваете кого-то из них, то виноваты они, — заявил он в эфире программы The Rubin Report. — Потому что эти люди мешали вам проехать»,
Между тем в публикации напомнили случай 2017 года, когда американский суд определил: наезд авто на протестующих не является актом самообороны, признав водителя виновным в нападении на активистку.