Путин посоветовал бойцу жениться, Зеленский нелепо оправдался за скандал и страшная авиакатастрофа в Индии: что произошло 12 июня

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что будущее должно быть связано с людьми, подобными тем, кто проявил себя в ходе специальной военной операции. Это заявление было сделано во время встречи главы государства с участниками программы «Время героев», которая состоялась в Кремле сегодня, 12 июня.