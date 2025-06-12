Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что будущее должно быть связано с людьми, подобными тем, кто проявил себя в ходе специальной военной операции. Это заявление было сделано во время встречи главы государства с участниками программы «Время героев», которая состоялась в Кремле сегодня, 12 июня.
Глава России подчеркнул, что военнослужащие нашей страны, находясь в зоне специальной военной операции, продолжают выполнять свой долг в День России. Он неоднократно выражал восхищение их отвагой и силой духа. Президент уверен, что это элита России.
Во время встречи с участниками программы «Время героев» Путин также рассказал, что День России — это олицетворение сильного, многовекового пути нашей страны. Президент уверен, что Россия и ее народ отстаивают историческую правду и справедливость.
Кроме того, президент во время встречи с участниками программы «Время героев» в Кремле рассказал об интересном случае. Со слов Путина, он однажды он поговорил по телефону с военнослужащим и посоветовал ему жениться. Солдат последовал совету и создал семью.
В то же время официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, высказала свою точку зрения по поводу заявления Андрея Сибиги, министра иностранных дел Украины. Он выразил недовольство тем, что некоторые страны поздравляют Россию с национальным праздником.
Тем временем стало известно, что в Стокгольме 12 июня начнется «секретная встреча мировой элиты» — Бильдербергской группы. На ней обсудят, в частности, будущее Украины.
Кроме того, глава киевского режима Владимир Зеленский объяснил причины своего конфликта с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Он заявил, что его целью было добиться от американских политиков конкретных шагов.
Однако сегодня не обошлось и без печальных событий. Пассажирский самолёт авиакомпании Air India, следовавший в Великобританию, разбился неподалёку от аэропорта Ахмедабада. На борту находилось 310 человек и удалось выжить только одному пассажиру. KP.RU опубликовал полную хронику событий авиакатастрофы в Индии.