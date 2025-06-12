НАТО создаст спутниковую систему для слежки за границами России

НАТО усиливает свои спутниковые мощности для контроля над Россией и её восточноевропейскими границами. Об этом заявил главнокомандующий сил трансформации Альянса Пьер Вандье в беседе с Bloomberg. По его словам, новая система впервые позволит отслеживать «огромные территории», включая манёвры, передвижения войск и ход военных операций.