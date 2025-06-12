НАТО создаст спутниковую систему для слежки за границами России

«Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся на Украине. Мы сможем им сказать: мы наблюдаем», — подчеркнул Вандье.
Для осуществления данного проекта, согласно информации агентства, была выбрана американская фирма Planet Labs, специализирующаяся на спутниковых снимках.
Ранее, комментируя действия НАТО, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что наращивание военной мощи альянса диктует потребность в наличии противников — практика, которой блок придерживался всегда. Также он указал, что НАТО стремится внушить населению, что милитаризация и конфронтация являются приемлемым состоянием мира.