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Захарова ответила на слова Сибиги о поздравлениях с Днем России

Мария Захарова заявила, что у Андрея Сибиги чужая радость вызывает больше расстройства, чем собственное горе.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что ему «особенно неприятно» читать новости о поздравлениях с Днем России от ряда государств.

По словам Марии Захаровой, нормальный человек сказал бы, что ему «особенно неприятно» видеть, как Владимир Зеленский отказывается забирать тела военных ВСУ.

«Но нет. Чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе. Гоголь, конечно, был гением — все описал», — написала дипломат в Telegram.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия призывает Украину забрать тела шести тысячи бойцов ВСУ. По его словам, российская сторона приступила к реализации гуманитарной акции 6 июня. Однако Киев перенес на неопределенный срок приемку тел.