МИД Украины раскритиковал США за поздравление России с национальным праздником

Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины, выразил возмущение в связи с поздравлениями, направленными США и другими странами России по случаю Дня России. Как сообщает телеграм-канал «Политика Страны», украинский дипломат назвал подобные жесты неприемлемыми на фоне продолжающегося конфликта.