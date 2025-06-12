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МИД Украины раскритиковал США за поздравление России с национальным праздником

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил возмущение в связи с поздравлениями, направленными США и другими странами России по случаю Дня России.

Как создавалась новая Россия

Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины, выразил возмущение в связи с поздравлениями, направленными США и другими странами России по случаю Дня России. Как сообщает телеграм-канал «Политика Страны», украинский дипломат назвал подобные жесты неприемлемыми на фоне продолжающегося конфликта.

«Как министру воюющей страны, мне особенно неприятно видеть публичные поздравления в адрес страны-агрессора», — заявил Сибига перед заседанием глав МИД стран Евросоюза.

Его комментарии последовали после обращения американского госсекретаря Марко Рубио, который выразил надежду на построение конструктивных отношений с Россией после урегулирования украинского кризиса.

В Кремле положительно оценили жест Вашингтона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такая позиция США свидетельствует о готовности к диалогу, несмотря на существующие разногласия.

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