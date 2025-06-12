Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины, выразил возмущение в связи с поздравлениями, направленными США и другими странами России по случаю Дня России. Как сообщает телеграм-канал «Политика Страны», украинский дипломат назвал подобные жесты неприемлемыми на фоне продолжающегося конфликта.
Его комментарии последовали после обращения американского госсекретаря Марко Рубио, который выразил надежду на построение конструктивных отношений с Россией после урегулирования украинского кризиса.
В Кремле положительно оценили жест Вашингтона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такая позиция США свидетельствует о готовности к диалогу, несмотря на существующие разногласия.
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