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Путин: Системы ПВО сбили 7500 современных западных тактических и крылатых ракет

В Кремле проходит совещание по вопросам, связанным с госпрограммой вооружения.

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Источник: Комсомольская правда

Глава РФ Владимир Путин заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 7,5 тысячи современных тактических и крылатых ракет западного производства.

Во время совещания по вопросам, связанным с государственной программой вооружения, которое проходит в четверг, 12 июня, подчеркнул, что силы ПВО успешно сбили более 80 тысяч воздушных целей за все время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Силами ПВО с начала СВО уничтожено более 80 тыс. воздушных целей. Из них 7,5 тыс. — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды, преимущественно, почти на 100%, западного производства», — сказал лидер страны.

Как KP.RU писал ранее, президент России Владимир Путин анонсировал создание войск беспилотных систем как отдельного рода войск.