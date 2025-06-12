Путин анонсировал создание войск беспилотных систем как отдельного рода войск

Президент России Владимир Путин сообщил о создании нового вида войск — беспилотных систем. Об этом он рассказал во время совещания, посвящённого вопросам, связанным с государственной программой вооружения, которое состоялось в четверг, 12 июня.
«Мы создаём войска беспилотных систем как отдельный вид вооружённых сил. Наша задача — обеспечить их быстрое и эффективное развитие», — подчеркнул глава государства.
Владимир Путин также отметил, что Россия уже имеет значительный опыт в области беспилотных технологий.
Накануне глава РФ подчеркнул, что российские силы ПВО сбили более 80 тысяч воздушных целей за время проведения СВО. По словам политика, российская система ПВО уничтожила более 7,5 тысячи современных тактических и крылатых ракет западного образца.