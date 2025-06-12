ABC: Израиль рассматривает возможность нанесения удара по Ирану в ближайшие дни

По данным газеты, Иран уже подготовил план контрудара на случай атаки Израиля. Как заявил NYT анонимный иранский чиновник, в случае бомбардировки Тегеран немедленно ударит по Израилю сотнями баллистических ракет. В октябре 2024 года это уже происходило, но не нанесло значительного ущерба, так как Вашингтон помог Тель-Авиву отразить атаку. Будут ли США помогать в этот раз — неизвестно. В Аравийском море уже несколько недель находится американский авианосец Carl Vinson, на борту которого более 60 самолетов, в том числе современные истребители-невидимки F-35. Кроме того, у США есть несколько десятков штурмовиков и истребителей, размещенных на Ближнем Востоке — эти самолеты широко использовались для защиты Израиля от иранских ударов в прошлом году.