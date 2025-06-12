Путин встретил День России в кругу новой элиты

Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев».
Президент России Владимир Путин праздничный, но рабочий для него, день 12 июня продолжил в кругу ветеранов СВО. Все они — еще и участники образовательной программы «Время героев», которую Путин инициировал в 2024 году. Некоторые слушатели уже успели получить высокие должности, кто-то даже женился по приказу верховного главнокомандующего. Но каждый заверяет: неважно где — на фронте или на гражданке, они остаются солдатами своей страны. А для президента именно они — новая элита России.
В стенах кремлевской резиденции президента Путина сегодня слышался не только бой курантов доносившийся со Спасской башни, но и звон боевых орденов и медалей. В День России на встречу с Верховным главнокомандующим приехали люди, которые еще недавно брали штурмом укрепрайоны ВСУ, прикрывали боевых друзей, спасали от нацистов женщин, детей и стариков в Курской области. Сегодня они — участники образовательной программы «Время героев».
Президент Владимир Путин принимал участников программы «Время героев» в Екатерининском зале КремляФото: Роман Наумов © URA.RU.
Эту программу Путин инициировал в феврале 2024 года. Он объявил о ней в своем ежегодном послании. А уже в июне в Мастерской управления «Сенеж» президент встретился с первыми слушателями. За прошедший год 42 из них получили назначения на гражданке.
На участие во втором потоке программы заявилось более 65 тысяч фронтовиков. Но попасть на обучение удалось только 85 из них, в том числе 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества.
Путин всех поздравил с Днем России. Он поделился, что буквально только что встретился с писателем Александром Прохановым, которому часом ранее вручил звезду Героя труда РФ. В разговоре Проханов сказал, что идея Дня России заключается в бессмертии.
«Бессмертие это выражается в победах нашей страны. Путь к этим победам прокладывают именно такие люди, как вы и ваши товарищи по оружию», — обратился президент к фронтовикам.
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Глядя на участников СВО, собравшихся в Екатерининском зале Кремля, он вновь повторил, что ему искренне хочется, чтобы «сегодняшний, да и завтрашний день страны был связан с такими людьми», как они. «Дело даже не в формальном награждении многих из вас звездой Героя России. Люди, которые сознательно сделали выбор служения Отечеству и через это добиваются своего личного успеха, должны по мере своих амбиций и по мере своей подготовки, желания, способностей занимать определенные позиции и с этих позиций реализовывать свои государственные и личные амбиции», — подчеркнул Путин.
По словам президента, обучение на курсе «Время героев», — это «не какая-то привилегия», которая позволит потом получить руководящее место.
«Это еще одна возможность продолжить служение Отечеству», — убежден он.
Капитан в отставке Владимир Сайбель — один из тех, кто так и делает. До СВО он работал на железной дороге. А год назад еще встречался с президентом как участник первого потока «Времени героев». Тогда Путин пообещал, что поговорит с главой РЖД Олегом Белозеровым о повышении Сайбеля. Вероятно, слово сдержал: уже через три месяца после того разговора с президентом, как позже рассказал URA.RU сам Владимир, его назначили замначальника департамента социального развития РЖД.
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Оказалось, что та встреча с президентом изменила жизнь еще одного участника программы. И об этом сам Путин поделился со своими собеседникам. «Я сейчас буду встречаться с одним из ваших товарищей по оружию. В разговоре по телефону с ним где-то полгода назад спросил: “Вы женаты?” Он говорит: “Нет”. Я говорю: “Надо жениться”. Буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного Главнокомандующего и женился», — рассказал Путин.
А сегодня капитан Илья Споняков, начальник разведки десантно-штурмового полка пообещал сделать то же самое — жениться. "У нас все участники программы — люди семейные. Я пока что холост.
У меня отец военный, я пошел по его стопам, а в плане семьи немного притормаживаю. Поэтому принял такое решение: по окончании первого модуля обучения своей девушке делаю предложение и создаю крепкую большую семью", — пообещал Илья.
На вопрос Путина о том, знает ли об этом избранница, Споняков ответил, что еще нет. «Может быть, никто не скажет [после телетрансляции встречи]», — понадеялся офицер. «Это вряд ли», — засмеялся Путин и пообещал успехов в обучении и семейного счастья.
Владимиру Путину рассказали несколько историй о семьях, которые родились на СВОФото: Роман Наумов © URA.RU.
В зале была семейная пара, которая родилась на СВО. Майор Олег Пивоваров стал участником программы «Время героев», а его супруге, военному медику, не удалось пройти отбор. Но сегодня она была рядом с мужем. Олег рассказал свою историю. «Когда я выходил с группой после выполнения задач, в наш автомобиль влетел FPV-дрон. Очнулся в больнице полностью парализованный, не мог даже самостоятельно дышать. В этот момент я думал: “Лучше бы я погиб на поле боя”. Пока я был на краю жизни, моя супруга вывезла меня из полевого госпиталя в Крым.
Она ждала меня под окнами, пока я был в коме. Когда я очнулся, ее пустили ко мне в реанимацию. Я ее увидел и понял, что мне есть ради кого жить", — поделился Пивоваров.
Капитан Владимир Сайбель получил повышение в РЖД уже через три месяца после первой встречи с президентомФото: Роман Наумов © URA.RU.
У каждого из участников встречи — своя история войны, своя личная история. И каждый привыкает к мирной жизни. Президент Путин о них, о ветеранах СВО говорит как о новой элите России. Но их самих это слово скорее смущает. Капитан Владимир Сайбель называет себя «обычным человеком». "Верховный Главнокомандующий сказал, что элита — это не те, кто награбил или мажоры. Элита — те, кто служит Родине и предан своей ей. Я себя элитой как таковой не могу считать.
Я самый обычный человек. Да, у меня Звезда Героя, но это больше обязанность, чем привилегия. Это больше ответственности, которую мне нести до конца дней своих", — поделился Владимир.
Майор Игорь Юргин родом из Якутии, сегодня занимается молодежной политикойФото: Роман Наумов © URA.RU.
Майор Игорь Юргин из Якутии, который уже во время обучения на курсе «Время героев» получил должность директора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования, детского отдыха в Министерстве просвещения РФ, в разговоре с журналистом URA.RU, казалось, даже не хотел произносить самого слова «элита». "Я получил звание Героя России, досрочно получил капитана, потом майора. Но я каким был, таким и остался. Я ощущаю только груз ответственности от того, что передо мной стоят серьезные задачи.
А если смотреть на то, что Герой или еще что-то, то и работать не будешь", — считает Игорь.
Полковник Алексей Кондратьев — один из двух сенаторов-участников СВОФото: Роман Наумов © URA.RU.
Среди сегодняшних участников встречи с президентом был и полковник Алексей Кондратьев, за плечами которого семь вооруженных конфликтов, включая СВО. Перед тем, как уйти на спецоперацию, он пять лет проработал мэром Тамбова. Вернувшись домой, он, казалось бы, занялся мирным трудом — стал сенатором. Но снова пришлось вернуться в зону боевых действий — уже в Курской области, спасать мирных людей от ВСУ.
«Думал, что никогда больше этого не увижу, но пришлось», — отметил Кондратьев.
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Несмотря на то, что он вошел в состав политической элиты страны, полковник Кондратьев, как и другие ветераны СВО, скромничает и даже не произносит слова «элита». «Это ответственность. Нам важно создать достойные условия для тех, кто вернулся с фронта, помочь им включиться в гражданскую жизнь, чтобы люди, которые постояли за Родину, не остались в стороне. Родина должна любить своих защитников так же, как они любят ее, — убежден офицер. — Поведясь на призывы Запада, мы чуть не потеряли страну. Сегодня мы отстаиваем ее с оружием в руках, чтобы у наших потомков было будущее. Тогда можно сказать, что мы прожили свою жизнь не зря и не предали наших предков».