Путин встретил День России в кругу новой элиты

В зале была семейная пара, которая родилась на СВО. Майор Олег Пивоваров стал участником программы «Время героев», а его супруге, военному медику, не удалось пройти отбор. Но сегодня она была рядом с мужем. Олег рассказал свою историю. «Когда я выходил с группой после выполнения задач, в наш автомобиль влетел FPV-дрон. Очнулся в больнице полностью парализованный, не мог даже самостоятельно дышать. В этот момент я думал: “Лучше бы я погиб на поле боя”. Пока я был на краю жизни, моя супруга вывезла меня из полевого госпиталя в Крым.