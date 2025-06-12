Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на слова главы украинского внешнеполитического ведомства, Андрея Сибиги, выразившего особое недовольство поздравлениями с Днем России, полученными от некоторых государств.
В своем телеграм-канале Захарова отметила, что, по ее мнению, нормальная реакция человека была бы связана с возмущением по поводу запрета на возвращение тел погибших украинских солдат для достойного захоронения. Однако, по ее словам, Сибигу больше беспокоит чужая радость, чем собственная трагедия. Она провела параллель с произведениями Гоголя, подчеркнув гениальность писателя в описании подобных человеческих черт.
Стоит отметить, что Киев смог забрать тела 1212 своих солдат лишь через четыре дня после того, как российская сторона доставила грузовики с погибшими к границе.