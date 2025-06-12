Недовольному поздравлениями России от США украинскому министру посоветовали обратить внимание на рефрижераторы с телами украинцев

В своем телеграм-канале Захарова отметила, что, по ее мнению, нормальная реакция человека была бы связана с возмущением по поводу запрета на возвращение тел погибших украинских солдат для достойного захоронения. Однако, по ее словам, Сибигу больше беспокоит чужая радость, чем собственная трагедия. Она провела параллель с произведениями Гоголя, подчеркнув гениальность писателя в описании подобных человеческих черт.