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Путин: силы ПВО за время СВО уничтожили более 80 тысяч воздушных целей

Глава государства отметил, что 7,5 тысячи целей — оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды.

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Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны России за время спецоперации уничтожили более 80 тысяч воздушных целей, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросам госпрограммы вооружения на 2027−2036 годы.

По словам главы государства, около 7,5 тысячи целей — современные ракеты и реактивные снаряды.

«Из них 7,5 тысячи — современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды, преимущественно — почти на 100% — западного производства», — отметил президент.

В рамках совещания, по данным Telegram-канала «Кремль. Новости», планируют обсудить улучшение средств ПВО, космических систем, беспилотников и робототехнических комплексов.

Ранее Путин заявил, что он с участниками СВО одна команда.