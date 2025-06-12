Путин: силы ПВО за время СВО уничтожили более 80 тысяч воздушных целей

Силы противовоздушной обороны России за время спецоперации уничтожили более 80 тысяч воздушных целей, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросам госпрограммы вооружения на 2027−2036 годы.
По словам главы государства, около 7,5 тысячи целей — современные ракеты и реактивные снаряды.
«Из них 7,5 тысячи — современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды, преимущественно — почти на 100% — западного производства», — отметил президент.
В рамках совещания, по данным Telegram-канала «Кремль. Новости», планируют обсудить улучшение средств ПВО, космических систем, беспилотников и робототехнических комплексов.
Ранее Путин заявил, что он с участниками СВО одна команда.