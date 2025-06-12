Путин призвал внедрять в оружие цифровые технологии и ИИ

Президент России Владимир Путин призвал активно использовать передовые цифровые технологии и искусственный интеллект в вооружении. Он дал поручение учесть это в госпрограмме вооружений на 2027−2036 годы.
«В рамках государственной программы необходимо сосредоточить усилия на разработке и внедрении передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта в вооружение и военную технику», — подчеркнул президент в ходе совещания, посвящённом вопросам, связанным с государственной программой вооружения.
Путин подчеркнул, что также необходимо развивать оружие, основанное на современных физических принципах, а также наземные и морские робототехнические комплексы.
Ранее президент Российской Федерации, сообщил о формировании нового вида войск — войск беспилотных систем. По словам Путина, Россия обладает значительным опытом в сфере разработки и применения беспилотных технологий.