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Путин призвал внедрять в оружие цифровые технологии и ИИ

В Кремле проходит встреча, посвящённая государственной программе вооружения.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин призвал активно использовать передовые цифровые технологии и искусственный интеллект в вооружении. Он дал поручение учесть это в госпрограмме вооружений на 2027−2036 годы.

«В рамках государственной программы необходимо сосредоточить усилия на разработке и внедрении передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта в вооружение и военную технику», — подчеркнул президент в ходе совещания, посвящённом вопросам, связанным с государственной программой вооружения.

Путин подчеркнул, что также необходимо развивать оружие, основанное на современных физических принципах, а также наземные и морские робототехнические комплексы.

Ранее президент Российской Федерации, сообщил о формировании нового вида войск — войск беспилотных систем. По словам Путина, Россия обладает значительным опытом в сфере разработки и применения беспилотных технологий.