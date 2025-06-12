Путин призвал внедрять в оружие цифровые технологии и ИИ

«В рамках государственной программы необходимо сосредоточить усилия на разработке и внедрении передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта в вооружение и военную технику», — подчеркнул президент в ходе совещания, посвящённом вопросам, связанным с государственной программой вооружения.