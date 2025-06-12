Две европейские страны выступят против отказа от энергоресурсов РФ

Власти Венгрии и Словакии, как заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, не собираются соглашаться на идею Еврокомиссии об обязательном отказе от российских энергоносителей.
Сийярто обсудили по телефону позицию по этому вопросу со словацким коллегой Юраем Бланаром. Стороны согласились, что не могут принять «столь серьезное нарушение нашего суверенитета».
Сийярто в соцсети отметил: с точки зрения Будапешта политика в сфере энергетики — прерогатива властей стран Евросоюза, а никак не Еврокомиссии. Он подчеркнул, что предложение ЕК будут обсуждать министры энергетики европейских стран. Сийярто назвал предстоящую в понедельник встречу «большой битвой».
В Люксембурге министры энергетики должны обсудить «предложение фон дер Ляйен/Зеленского». Они, как подчеркнул Сийярто намерены «заставить нас прекратить покупать газ, нефть, а также ядерное топливо у России».