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Трамп: США не хотят видеть вероятную военную операцию Израиля в Иране

Дональд Трамп заявил, что соглашение по ядерной программе Ирана «должно быть лучше, чем просто хорошее».

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Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США и Иран достаточно близки к хорошему соглашению по ядерной программе Тегерана, Вашингтон не хочет видеть пока возможную военную операцию Израиля в Иране, пишет ТАСС.

«Мы довольно близки к договоренности. Мы достаточно близки к довольно хорошему соглашению. Но оно должно быть лучше, чем просто хорошее, но оно должно быть», — заявил Дональд Трамп в Белом доме, когда отвечал на вопросы журналистов.

При этом лидер США выступил против проведения Израилем военной операции в Иране. Дональд Трамп предположил, что она испортит достижение договоренностей.

Ранее 12 июня сообщалось, что американские официальные лица получили данные о полной готовности Израиля к вероятной военной операции в Иране.