Трамп: США не хотят видеть вероятную военную операцию Израиля в Иране

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США и Иран достаточно близки к хорошему соглашению по ядерной программе Тегерана, Вашингтон не хочет видеть пока возможную военную операцию Израиля в Иране, пишет ТАСС.
«Мы довольно близки к договоренности. Мы достаточно близки к довольно хорошему соглашению. Но оно должно быть лучше, чем просто хорошее, но оно должно быть», — заявил Дональд Трамп в Белом доме, когда отвечал на вопросы журналистов.
При этом лидер США выступил против проведения Израилем военной операции в Иране. Дональд Трамп предположил, что она испортит достижение договоренностей.
Ранее 12 июня сообщалось, что американские официальные лица получили данные о полной готовности Израиля к вероятной военной операции в Иране.