Трамп: США не хотят видеть вероятную военную операцию Израиля в Иране

«Мы довольно близки к договоренности. Мы достаточно близки к довольно хорошему соглашению. Но оно должно быть лучше, чем просто хорошее, но оно должно быть», — заявил Дональд Трамп в Белом доме, когда отвечал на вопросы журналистов.