Захарова пошутила, что Зеленский записал обращение с фоном, похожим на флаг РФ

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский показал довольно-таки интересный фон во время очередного онлайн-обращения. Когда он выступал, за его головой виднелась картина или же плакат, который очень уж похож на флаг Российской Федерации.
Об этом в четверг, 12 июня, в Telegram-канале пошутила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«На фоне триколора уже начал выступать?» — подписала она скриншот из видео.
Российский это флаг или что-то другое, главарь киевского режима точно не скажет, поэтому нам приходится только гадать. Интересно, какое время спустя фон в кабинете Зеленского все же изменится.
Как KP.RU писал ранее, в мае 2025 года украинская телеведущая Ольга Бутко во время прямого эфира случайно оговорилась и назвала президента России Владимира Путина лидером Украины.