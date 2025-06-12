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Захарова пошутила, что Зеленский записал обращение с фоном, похожим на флаг РФ

Странная картина или плакат с цветами флага РФ виднеется за головой Зеленского во время его обращения.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский показал довольно-таки интересный фон во время очередного онлайн-обращения. Когда он выступал, за его головой виднелась картина или же плакат, который очень уж похож на флаг Российской Федерации.

Об этом в четверг, 12 июня, в Telegram-канале пошутила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«На фоне триколора уже начал выступать?» — подписала она скриншот из видео.

Российский это флаг или что-то другое, главарь киевского режима точно не скажет, поэтому нам приходится только гадать. Интересно, какое время спустя фон в кабинете Зеленского все же изменится.

Как KP.RU писал ранее, в мае 2025 года украинская телеведущая Ольга Бутко во время прямого эфира случайно оговорилась и назвала президента России Владимира Путина лидером Украины.