Путин призвал своевременно завершить создание орбитальной спутниковой группировки

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал о планах России развернуть орбитальную группировку, которая будет насчитывать более ста спутников. Она обеспечит управление беспилотными авиационными системами. По его словам, на конференции в Нижнем Новгороде была представлена формула «102 + 1 КА», отражающая предполагаемое количество аппаратов для этой задачи.