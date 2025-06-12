Путин призвал своевременно завершить создание орбитальной спутниковой группировки

«Важным направлением работы остается развитие космических войск. Необходимо своевременно и в полном объёме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения», — отметил глава государства.
Создание новой орбитальной группировки позволит значительно повысить эффективность всех видов разведки, а также обеспечит управление войсками и вооружением в режиме реального времени, подчеркнул президент.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал о планах России развернуть орбитальную группировку, которая будет насчитывать более ста спутников. Она обеспечит управление беспилотными авиационными системами. По его словам, на конференции в Нижнем Новгороде была представлена формула «102 + 1 КА», отражающая предполагаемое количество аппаратов для этой задачи.