Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал своевременно завершить создание орбитальной спутниковой группировки

Президент РФ Владимир Путин потребовал своевременно и в полном объёме завершить формирование орбитальной спутниковой группировки. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам реализации государственной программы вооружений.

Как создавалась новая Россия

«Важным направлением работы остается развитие космических войск. Необходимо своевременно и в полном объёме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения», — отметил глава государства.

Создание новой орбитальной группировки позволит значительно повысить эффективность всех видов разведки, а также обеспечит управление войсками и вооружением в режиме реального времени, подчеркнул президент.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал о планах России развернуть орбитальную группировку, которая будет насчитывать более ста спутников. Она обеспечит управление беспилотными авиационными системами. По его словам, на конференции в Нижнем Новгороде была представлена формула «102 + 1 КА», отражающая предполагаемое количество аппаратов для этой задачи.