Путин назвал число воздушных целей, уничтоженных ПВО за время СВО

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам реализации государственной программы вооружений привёл данные о работе российских систем ПВО в зоне специальной военной операции. По его словам, с начала СВО было уничтожено свыше 80 тысяч воздушных целей. При этом более 7,5 тысячи из них — это современные тактические и крылатые ракеты западного производства, включая реактивные снаряды.