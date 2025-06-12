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Путин назвал число воздушных целей, уничтоженных ПВО за время СВО

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам реализации государственной программы вооружений привёл данные о работе российских систем ПВО в зоне специальной военной операции. По его словам, с начала СВО было уничтожено свыше 80 тысяч воздушных целей. При этом более 7,5 тысячи из них — это современные тактические и крылатые ракеты западного производства, включая реактивные снаряды.

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Источник: Life.ru

«Силами ПВО с начала СВО уничтожено более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды, преимущественно, почти на 100%, западного производства», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что противовоздушная оборона продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности российских военных и объектов в зоне конфликта.

Также Путин в ходе совещания заявил о необходимости внедрения ИИ и цифровых технологий в вооружение. И отметил, что российские операторы БПЛА уничтожают или выводят из строя до половины техники и объектов противника.