Путин назвал число воздушных целей, уничтоженных ПВО за время СВО

«Силами ПВО с начала СВО уничтожено более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды, преимущественно, почти на 100%, западного производства», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что противовоздушная оборона продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности российских военных и объектов в зоне конфликта.
Также Путин в ходе совещания заявил о необходимости внедрения ИИ и цифровых технологий в вооружение. И отметил, что российские операторы БПЛА уничтожают или выводят из строя до половины техники и объектов противника.