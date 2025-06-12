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Трамп предложил Индии помощь в связи с авиакатастрофой

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты предложили помощь Индии в связи с крушением самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

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Источник: Reuters

«Авиакатастрофа была ужасной. Я уже сказал им, что мы можем сделать все, что в наших силах. Это большая страна, сильная страна, они справятся с этим, я уверен. Я дал им понять, что если есть что-то, что мы можем сделать, то мы немедленно отправимся туда», — отметил глава государства.

«Никто не имеет ни малейшего представления о том, что это может быть. Я дал им (Индии — прим. ТАСС) пару советов. Я сказал, что, может быть, вы посмотрите вот на это. Мы видели самолет. Похоже, он летел вполне нормально. Не похоже, что произошел взрыв. Просто похоже, что двигатели потеряли мощность. Но это ужасная катастрофа. Одна из худших в истории авиации», — добавил президент.