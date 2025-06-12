Трамп предложил Индии помощь в связи с авиакатастрофой

«Никто не имеет ни малейшего представления о том, что это может быть. Я дал им (Индии — прим. ТАСС) пару советов. Я сказал, что, может быть, вы посмотрите вот на это. Мы видели самолет. Похоже, он летел вполне нормально. Не похоже, что произошел взрыв. Просто похоже, что двигатели потеряли мощность. Но это ужасная катастрофа. Одна из худших в истории авиации», — добавил президент.