Словакия и Венгрия выступят против плана Еврокомиссии (ЕК) по отказу от энергоносителей (нефти и газа) из России, который планируется обсудить 16 июня во время министерского совещания ЕС в Люксембурге.
Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора со словацким коллегой Юраем Бланаром, они решили, что не могут согласиться с «грубым нарушением суверенитета» двух государств, к которому ведет инициатива председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Формирование национальной энергетической политики — это вопрос суверенитета, и никто не может в это вмешиваться. Ради Брюсселя и Киева мы не готовы менять наши существующие источники энергии на более дорогие и ненадежные!» — написал Сийярто в соцсети.
Политик подчеркнул, что все венгерские семьи будут защищены от того, чтобы им не пришлось платить в два, а то и в три раза больше, чем раньше, из-за шантажа главаря киевского режима Владимира Зеленского.
Как KP.RU писал ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что помощь Украине убила европейскую экономику и привела ее к кризису.