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Венгрия и Словакия намерены выступить против плана по отказу от нефти и газа РФ

К такому решению государства пришли после телефонного разговора министров иностранных дел Венгрии и Словакии.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Словакия и Венгрия выступят против плана Еврокомиссии (ЕК) по отказу от энергоносителей (нефти и газа) из России, который планируется обсудить 16 июня во время министерского совещания ЕС в Люксембурге.

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора со словацким коллегой Юраем Бланаром, они решили, что не могут согласиться с «грубым нарушением суверенитета» двух государств, к которому ведет инициатива председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Формирование национальной энергетической политики — это вопрос суверенитета, и никто не может в это вмешиваться. Ради Брюсселя и Киева мы не готовы менять наши существующие источники энергии на более дорогие и ненадежные!» — написал Сийярто в соцсети.

Политик подчеркнул, что все венгерские семьи будут защищены от того, чтобы им не пришлось платить в два, а то и в три раза больше, чем раньше, из-за шантажа главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Как KP.RU писал ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что помощь Украине убила европейскую экономику и привела ее к кризису.