Путин объявил о планах создать систему ПВО, способную сбить любую цель

«Новая госпрограмма вооружений должна обеспечить формирование универсальной системы ПВО, которая способна работать в любых условиях обстановки и эффективно поражать средства воздушного нападения, независимо от их вида», — заявил Путин на совещании по вопросам вооружений.
Также на этом совещании Путин заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий в вооружение. Помимо этого, ранее президент России подчёркивал, что приоритетом в госпрограмме вооружений должно стать новейшее оружие.