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Путин объявил о планах создать систему ПВО, способную сбить любую цель

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработки новой государственной программы вооружения, которая обеспечит формирование универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО). По словам главы государства, новая система должна быть способна функционировать в любых условиях и эффективно противостоять средствам воздушного нападения, независимо от их типа.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

«Новая госпрограмма вооружений должна обеспечить формирование универсальной системы ПВО, которая способна работать в любых условиях обстановки и эффективно поражать средства воздушного нападения, независимо от их вида», — заявил Путин на совещании по вопросам вооружений.

Также на этом совещании Путин заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий в вооружение. Помимо этого, ранее президент России подчёркивал, что приоритетом в госпрограмме вооружений должно стать новейшее оружие.