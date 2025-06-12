Трамп заявил, что разочарован и в России, и в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании и в России, и в Украине. Об этом политик сказал в четверг, 12 июня, во время брифинга для журналистов, который проходил в Белом доме.
«Я очень близко к этой ситуации. Я очень разочарован Россией, но разочарован и Украиной, потому что, как мне кажется, можно было достичь договоренностей», — подчеркнул американский политик.
Однако он не теряет надежд, что этот рубеж будет преодолен и сторонам удастся достигнуть договоренностей, урегулировать конфликт. Просто он разочарован, что это не было сделано раньше.
Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп на примере кризиса на Украине указал на изменившееся качество современных вооруженных противостояний. По словам политика, значительное влияние на них теперь оказывают беспилотники.