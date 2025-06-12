Захарова ответила на слова главы МИД Украины о поздравлениях с Днем России

«Нормальный человек сказал бы, что ему “особенно неприятно” было видеть, как рефрижераторы с телами украинцев его хозяин запрещает забирать для достойного погребения. Но нет. Чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе. Гоголь, конечно, был гением — все описал», — написала Захарова, комментируя слова Сибиги о том, что ему «особенно неприятно» было читать новости о поздравлениях с Днем России от представителей ряда стран.