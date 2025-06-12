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Захарова высмеяла Зеленского за речь на фоне картины с цветами флага РФ

Мария Захарова показала фотографию Владимира Зеленского, позади которого находится картина с цветами флага РФ.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла Владимира Зеленского за выступление на фоне картины с белым, синим и красным цветами.

Мария Захарова опубликовала в Telegram фотографию Владимира Зеленского. На снимке позади него располагается соответствующая картина.

«На фоне триколора уже начал выступать?», — с иронией прокомментировала фотографию дипломат.

Ранее Мария Захарова раскритиковала заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что ему «особенно неприятно» читать новости о поздравлениях с Днем России от ряда государств.