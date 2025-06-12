Коллективный Запад расширяется: Черногория начнёт обучение украинских военных

Черногория официально присоединилась к миссии Европейского союза по военной помощи Украине — EUMAM Ukraine. Такое решение принял парламент республики, сообщило издание Radio Slobodna Evropa. Как отметил министр обороны Драган Крапович, черногорские инструкторы будут обучать украинских военных в сферах химико-биологической и ядерной защиты, медицинского обеспечения, разминирования и оперативной подготовки.