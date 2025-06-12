Спецпосланник Трампа Келлог: США хотят остановить боевые действия по текущей ЛБС

По словам американского политика, главным условием для прекращения конфликта должно стать установление перемирия на существующих позициях сторон. «Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях — кто где стоит, та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто. Затем — возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе. Также — возвращение России в цивилизованное сообщество. Мы не хотим нового конфликта через 3−5 лет», — заявил Келлог, слова приводит KP.RU.