Спецпосланник Трампа Келлог: США хотят остановить боевые действия по текущей ЛБС

США хотят заморозить конфликт в рамках переговоров.
США хотят прекратить боевые действия на текущей линии соприкосновения и вернуть Россию в «цивилизованное сообщество». Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Кит Келлог 12 июня.
По словам американского политика, главным условием для прекращения конфликта должно стать установление перемирия на существующих позициях сторон. «Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях — кто где стоит, та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто. Затем — возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе. Также — возвращение России в цивилизованное сообщество. Мы не хотим нового конфликта через 3−5 лет», — заявил Келлог, слова приводит KP.RU.
Ранее президент США Дональд Трамп высказывался о необходимости признания Крыма российским в юридическом поле, а также о фактическом признании новых регионов в составе России. Он предполагал, что к аналогичной позиции могут прийти и европейские лидеры, и власти Украины. Кроме того, Трамп говорил о возможности поэтапного снятия санкций с России. Однако Евросоюз отверг эти предложения и подтвердил намерение продолжать политику давления на Москву.