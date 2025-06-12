Трамп выразил разочарование отсутствием сделки между Россией и Украиной

«Я очень близок к этой ситуации. Я разочарован в России, но я также разочарован и в Украине. Меня огорчает, что это все еще не завершено», — сказал Трамп, общаясь с журналистами на мероприятии в Белом доме и комментируя отсутствие договоренности между сторонами об урегулировании конфликта.