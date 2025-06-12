США предложили заморозку по линии фронта и возврат РФ в «Лигу настоящих наций»

По мнению Келлога, США видят решение конфликта в возвращении детей и пленных, а также в достижении устойчивого перемирия, которое принесёт пользу не только Украине, но и Европе. Кроме того, он считает, что необходимо вернуть Россию в «Лигу настоящих наций», чтобы она участвовала в поддержании глобальной стабильности.