США предложили заморозку по линии фронта и возврат РФ в «Лигу настоящих наций»

«Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях — кто где стоит, та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто», — сказал он.
По мнению Келлога, США видят решение конфликта в возвращении детей и пленных, а также в достижении устойчивого перемирия, которое принесёт пользу не только Украине, но и Европе. Кроме того, он считает, что необходимо вернуть Россию в «Лигу настоящих наций», чтобы она участвовала в поддержании глобальной стабильности.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что результатом СВО должен стать долгосрочный мир. Он уточнил, что речь идёт об устранении причин кризиса, создании условий для прочного мира и обеспечении интересов людей, которые считают русский язык родным и связывают свою идентичность с РФ.