CNN: США аннулируют разрешение на проживание более чем 500 тыс. мигрантов

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренней безопасности США уведомит сотни тысяч мигрантов о том, что их разрешение на проживание и работу в стране аннулировано и им необходимо покинуть территорию страны. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на копию уведомления, информирует ТАСС.
Речь идет о гражданах Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, въехавших в США по гуманитарной программе, запущенной администрацией экс-президента Джо Байдена. Всего в рамках программы, известной как CHNV, гуманитарный въезд получили более 530 тыс. человек. «Настоящим уведомляем вас, что ваше разрешение на гуманитарный въезд аннулировано. Если вы не покинете страну, к вам могут быть применены меры принудительного исполнения, включая задержание и депортацию без возможности уладить личные дела», — говорится в документе, направляемом на электронные адреса участников программы.
Как отмечает CNN, это решение стало частью более широкой миграционной политики администрации Дональда Трампа, направленной на принудительное выдворение миллионов мигрантов — как находящихся в стране нелегально, так и тех, кто прибыл на законных основаниях. -0-