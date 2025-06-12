CNN: США аннулируют разрешение на проживание более чем 500 тыс. мигрантов

Речь идет о гражданах Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, въехавших в США по гуманитарной программе, запущенной администрацией экс-президента Джо Байдена. Всего в рамках программы, известной как CHNV, гуманитарный въезд получили более 530 тыс. человек. «Настоящим уведомляем вас, что ваше разрешение на гуманитарный въезд аннулировано. Если вы не покинете страну, к вам могут быть применены меры принудительного исполнения, включая задержание и депортацию без возможности уладить личные дела», — говорится в документе, направляемом на электронные адреса участников программы.