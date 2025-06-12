Китай начнёт серийное производство крупнейших в мире самолётов-амфибий

AG600 был создан с целью удовлетворения растущих потребностей в спасательных операциях, особенно в условиях природных катастроф. Самолёт имеет максимальный взлётный вес в 60 тонн и способен выполнять пол`ты на расстояние до 4,5 тысячи километров. Одной из ключевых особенностей AG600 является его способность перевозить до 12 тонн воды, что делает его эффективным инструментом для борьбы с лесными пожарами.