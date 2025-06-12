Китай начнёт серийное производство крупнейших в мире самолётов-амфибий

AG600 был создан с целью удовлетворения растущих потребностей в спасательных операциях, особенно в условиях природных катастроф. Самолёт имеет максимальный взлётный вес в 60 тонн и способен выполнять пол`ты на расстояние до 4,5 тысячи километров. Одной из ключевых особенностей AG600 является его способность перевозить до 12 тонн воды, что делает его эффективным инструментом для борьбы с лесными пожарами.
Ожидается, что самолёт будет использоваться не только для спасательных операций, но и для других гражданских задач, что расширит его функциональные возможности и повысит эффективность реагирования на ЧС.
Ранее Life.ru сообщал, что производство самолёта ЛМС-901 «Байкал» проходит в соответствии с запланированными датами. На его сборку выделяются все необходимые средства. Работы над сборкой воздушного судна проходят строго по определённым ранее срокам.