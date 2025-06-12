Писториус: ФРГ не рассматривает возможность поставок Украине Taurus

Глава МО ФРГ Борис Писториус при президенте Украины Владимире Зеленском заявил, что Германия не рассматривает возможность передачи Киеву ракет Taurus. Несмотря на это, Берлин собирается отправить ВСУ новый пакет военной помощи в размере €1,9 млрд, а также планирует в течение трех лет поставлять системы ПВО Iris-T. Вопрос о поставках ракет вновь стал актуальным после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы снятии ограничений на дальность оружия для Украины. В России неоднократно выступали против подобных поставок, называя их опасными.