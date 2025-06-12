Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета триколора в День России

В четверг, 12 июня, самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа, который находится в Дубае, окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России. Кадры с места события пользователи опубликовывают в социальных сетях.
Так, на фото и видео можно увидеть, что небоскреб приобрел цвета государственного флага Российской Федерации, при этом красиво переливаясь. Многие проходящие люди мимо оборачивались по несколько раз, чтобы посмотреть на эту картину.
«Красиво, красиво!» — говорят очевидцы.
Бурдж-Халифа насчитывает 163 этажа. Строительство здания длилось с 2004 по 2010 год и обошлось в 1,5 млрд долларов.
Как KP.RU писал ранее, впервые за последние три года США поздравили Россию с национальным праздником. Заявление, которое сделал американский госсекретарь Марко Рубио говорит о сдвиге в отношениях РФ и США, пишет Bloomberg.