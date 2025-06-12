В Россию возвращена девочка, чья мать отбывает 15 лет заключения в Турции за оставление новорожденной в аэропорту Антальи

Девочка, чья мать отбывает 15 лет заключения в Турции за то, что оставила новорожденную в аэропорту Антальи, была возвращена в Россию, как сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«На Родину из Турции вернулась малышка Николь, которую в октябре прошлого года мама родила и оставила в аэропорту Антальи», — написала омбудсмен. По ее словам, ситуация с оставленным после родов ребенком благополучно разрешилась.
Уполномоченный по правам ребенка добавила, что ее аппарат и далее будет сопровождать девочку.