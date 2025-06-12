Парламентарий Чепа: визит Вучича на Украину оставил горькое послевкусие в России

Поездку Вучича на Украину восприняли неоднозначно.
Президент Сербии Александр Вучич поездкой на Украину попытался продемонстрировать благожелательность Западу, однако этот шаг вызвал негативную реакцию в России. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 12 июня.
«Конечно, оставила. Несомненно», — сказал Чепа, отвечая на вопрос ТАСС о том, вызвал ли визит Вучича горькое послевкусие у российской стороны. Парламентарий подчеркнул, что действия сербского лидера стали примером стремления к многовекторности, когда направления политики оказываются противоположными друг другу.
Вучич 11 июня участвовал в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который проходил в Одессе. При этом он отказался подписывать итоговую декларацию саммита, содержавшую антироссийские формулировки. Позже сербский президент прокомментировал свою позицию, подчеркнув, что Сербия не поддерживает инициативы, направленные против России, несмотря на давление извне. Вучич также отверг обвинения в предательстве Москвы, заявив, что Белград продолжает придерживаться нейтралитета и отстаивает собственные интересы.