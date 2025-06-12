Парламентарий Чепа: визит Вучича на Украину оставил горькое послевкусие в России

Вучич 11 июня участвовал в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который проходил в Одессе. При этом он отказался подписывать итоговую декларацию саммита, содержавшую антироссийские формулировки. Позже сербский президент прокомментировал свою позицию, подчеркнув, что Сербия не поддерживает инициативы, направленные против России, несмотря на давление извне. Вучич также отверг обвинения в предательстве Москвы, заявив, что Белград продолжает придерживаться нейтралитета и отстаивает собственные интересы.