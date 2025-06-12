Путин заявил, что Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск

Он подчеркнул, что Россия накопила хороший опыт для создания такого рода войск. «Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт для того, чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставках современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск», — отметил президент России. И подчеркнул, что новая госпрограмма вооружения должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны.