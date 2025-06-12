Путин заявил, что Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин на совещании по теме вооружений потребовал обеспечить максимально быстрое и качественное развитие отрасли БПЛА, пишет ТАСС.
«Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно растет. В этой связи отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск. И надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия накопила хороший опыт для создания такого рода войск. «Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт для того, чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставках современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск», — отметил президент России. И подчеркнул, что новая госпрограмма вооружения должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны.
Кроме того, Путин предложил заслушать предложения по модернизации средств ПВО, БПЛА, робототехнических комплексов. Роль, тактика и масштаб применения, наконец, сама линейка средств воздушного нападения, воздушного боя в современных боевых условиях значительно изменились, они выросли и количественно, и качественно, не говоря уже о том, что летательные аппараты разных видов и классов, в том числе беспилотные, постоянно совершенствуются.
Президент России также добавил, что перспективные цифровые технологии и искусственный интеллект должны широко использоваться Россией в вооружениях: «Госпрограмма должна быть ориентирована на создание и широкое внедрение в системы вооружений и военную технику перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта, на развитие оружия, основанного на новых физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов».-0-