Депутат Чепа: Вучич оставил горькое послевкусие для России после поездки в Киев

Президент Сербии Александар Вучич, посетив Украину с рабочим визитом, старался показать «хорошее лицо» перед Западом, однако оставил лишь горькое послевкусие для России. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.
Во время беседы с ТАСС он прокомментировал участие Вучича в саммите Украина — Юго-Восточная Европа, который проходил накануне в Одессе.
«Конечно, оставила. Несомненно. Считаю, что этот визит, наверное, — попытка показать хорошее лицо перед Западом», — подчеркнул Чепа.
Как KP.RU писал ранее, Александр Вучич не стал подписывать антироссийскую декларацию саммита на Украине. Однако известно, что все остальные участники мероприятия оставили свои подписи в данном документе.