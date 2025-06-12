СМИ сообщили о беспокойстве США из-за возможности Ирана преодолеть ПВО Израиля

11 июня телеканал CBS News сообщил, что Израиль полностью готов начать операцию в Иране. США ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в Ираке, уточнило СМИ. В тот же день газета The New York Times уточнила, что в Иране на случай потенциальной атаки со стороны Израиля уже разработан план ответного удара.