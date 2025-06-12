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СМИ сообщили о беспокойстве США из-за возможности Ирана преодолеть ПВО Израиля

США опасаются, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля не смогут справиться с ответом Ирана на возможные израильские удары по ядерным объектам Тегерана. Об этом 12 июня сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

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Источник: AP 2024

«США обеспокоены, что системы ПВО Израиля были бы не в состоянии выдержать ответ Ирана с применением сотен ракет», — отмечается в публикации.

По данным газеты, ответный удар Ирана может «сокрушить оборону Израиля и нанести серьезный ущерб». Уточняется, что, по данным разведки США, Иран обладает 2 тыс. баллистических ракет, большая часть которых могут долететь до территории Израиля.

Источник Axios также подчеркнул, что с последней ракетной атаки на Израиль в октябре 2024 года Иран значительно нарастил производство баллистических ракет до 50 в месяц.

Ранее в этот день президент США Дональд Трамп заявил, что удар Израиля по Ирану не неизбежен, но вполне возможен. Американский лидер также подчеркнул, что считает недопустимым появление у Ирана ядерного оружия.

11 июня телеканал CBS News сообщил, что Израиль полностью готов начать операцию в Иране. США ожидают, что Иран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в Ираке, уточнило СМИ. В тот же день газета The New York Times уточнила, что в Иране на случай потенциальной атаки со стороны Израиля уже разработан план ответного удара.