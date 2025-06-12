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«В городе транспортный коллапс и длительные пробки»: проевропейские демонстранты заблокировали проспект Чавчавадзе в центре Тбилиси

Проевропейские демонстранты заблокировали проспект Чавчавадзе в сердце Тбилиси.

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Проевропейские демонстранты заблокировали проспект Чавчавадзе в сердце Тбилиси.

Они установили палатку у Тбилисского государственного университета в знак протеста против решения суда относительно 21-летнего Мате Девидзе, который был осужден за нападение на правоохранителей во время протестов в ноябре минувшего года. Его приговорили сегодня к 4,6 годам лишения свободы за удары сотрудников полиции пластмассовой палкой в ноябре 2024 года.

Активисты планируют провести ночь на проспекте. На месте происшествия находится полиция. В городе транспортный коллапс и длительные пробки.