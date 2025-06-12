«В городе транспортный коллапс и длительные пробки»: проевропейские демонстранты заблокировали проспект Чавчавадзе в центре Тбилиси

Они установили палатку у Тбилисского государственного университета в знак протеста против решения суда относительно 21-летнего Мате Девидзе, который был осужден за нападение на правоохранителей во время протестов в ноябре минувшего года. Его приговорили сегодня к 4,6 годам лишения свободы за удары сотрудников полиции пластмассовой палкой в ноябре 2024 года.