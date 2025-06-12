Страны G7 хотят ужесточить нефтяные ограничения против России без США

«Большинство стран G7 готовы действовать в одиночку и снизить предельные цены на российскую нефть, даже если президент США Дональд Трамп решит отказаться от этого», — говорится в публикации.
По данным агентства, страны ЕС и Великобритания намерены взять на себя инициативу и продвинуть это решение при поддержке других участников объединения. Конкретные позиции Вашингтона и Токио остаются неопределёнными, однако, по данным источников, от Канады, Великобритании и, возможно, Японии поступают обнадёживающие сигналы.
Как уточняется, в рамках новых мер страны планируют понизить ценовой потолок с 60 до 45 долларов за баррель. Этот вопрос будет включён в повестку саммита G7, который состоится на следующей неделе в канадской провинции Альберта. Ожидается, что лидеры обсудят, как ужесточение ценового механизма скажется на доходах России и сможет ли оно усилить экономическое давление без ущерба для мировой экономики.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение потолка цен на российскую нефть не способствует стабилизации международных энергетических рынков. По его словам, подобные шаги вызывают дестабилизацию и противоречат принципам свободной торговли. Кроме того, Евросоюз планирует усилить давление на Москву, приняв 18-й пакет санкций.