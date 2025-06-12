Страны G7 хотят ужесточить нефтяные ограничения против России без США

Как уточняется, в рамках новых мер страны планируют понизить ценовой потолок с 60 до 45 долларов за баррель. Этот вопрос будет включён в повестку саммита G7, который состоится на следующей неделе в канадской провинции Альберта. Ожидается, что лидеры обсудят, как ужесточение ценового механизма скажется на доходах России и сможет ли оно усилить экономическое давление без ущерба для мировой экономики.