«Нет повода»: Глава МИД Германии отказался от переговоров с Лавровым

«Если бы такие переговоры и велись, то для этого всегда существует европейская готовность, и Германия действовала бы исключительно совместно со своими европейскими партнёрами», — сказал Вадефуль.
Таким образом немецкий министр ответил на вопросы о возможном диалоге с Россией, который ранее предлагали отдельные немецкие социал-демократы.
При этом на той же встрече генсек НАТО Марк Рютте положительно оценил начало прямых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Он отметил, что такие контакты могли бы сыграть важную роль в урегулировании украинского конфликта, но подчеркнул, что действовать в этом вопросе следует постепенно.