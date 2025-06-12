«Нет повода»: Глава МИД Германии отказался от переговоров с Лавровым

При этом на той же встрече генсек НАТО Марк Рютте положительно оценил начало прямых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Он отметил, что такие контакты могли бы сыграть важную роль в урегулировании украинского конфликта, но подчеркнул, что действовать в этом вопросе следует постепенно.