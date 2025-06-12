Президент США испытал глубокое разочарование в отношении России и Украины

Действующий президент Соединённых Штатов, Дональд Трамп, выразил своё огорчение в связи с тем, что Россия и Украина не смогли достичь соглашения, направленного на мирное разрешение существующего конфликта.
Данное заявление было сделано им в ходе общения с представителями прессы в Белом доме.
«Я испытываю глубокое разочарование в отношении России. Однако, я также разочарован и Украиной. Я полагаю, что возможность заключения соглашений существовала», — передаёт слова Трампа агентство ТАСС.
Трамп также подчеркнул, что достижение договорённости, способствующей урегулированию конфликта, имеет важное значение.