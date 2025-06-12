Лукашенко сказал, что «зарплата» учредителей белорусских торговых сетей доходит до 78 тысяч в месяц

«Все ринулись в торговлю. Потому что там можно заработать. А как? Взял кредит. Это что, его деньги в банке? Это наши деньги, народные. Он взял там кредит. За счет бешеного бесконтрольного повышения цен он этот кредит за 3−4 года вернул. Все, чистую прибыль получает, отдыхает — учредитель. Живет за счет чего? За счет повышения цен — бесконтрольно. Это что, нормально? Это ненормально».