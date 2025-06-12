Лукашенко сказал, что «зарплата» учредителей белорусских торговых сетей доходит до 78 тысяч в месяц

12 июня на совещании с руководством Администрации президента Беларуси глава республики Александр Лукашенко раскрыл шокирующие доходы руководства торговых сетей Беларуси. Так, «зарплата» некоторых учредителей белорусских торговых сетей доходит до 78 тысяч в месяц. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Говоря о ценах на прилавках на ту или иную продукцию, которая могла быть накручена в несколько раз по сравнению с ценой производителя, Лукашенко констатировал, что огромную разницу за счет этого получали посредники и торговля. И раскрыл схему обогащения:
«Все ринулись в торговлю. Потому что там можно заработать. А как? Взял кредит. Это что, его деньги в банке? Это наши деньги, народные. Он взял там кредит. За счет бешеного бесконтрольного повышения цен он этот кредит за 3−4 года вернул. Все, чистую прибыль получает, отдыхает — учредитель. Живет за счет чего? За счет повышения цен — бесконтрольно. Это что, нормально? Это ненормально».
Президент назвал такую схему американской, «подкинутой нам», добавив: белорусы это не воспринимают. Для контраста Лукашенко обратил внимание на небольшие заработные платы кассиров, грузчиков и других работников торговых сетей. При этом основные средства уходили на «зарплату» учредителям.
«В месяц Br78 тыс. В месяц! Слушайте, я мечтать только как Президент могу о такой зарплате. И не будет никогда у меня такой зарплаты».
Кроме того, сказал президент, у тех же учредителей имеются и по несколько счетов в банке:
«Как будто вы не видите. В пяти банках открывает счета и туда ему перечисляют, в пять банков, материальную помощь — по Br56 тысяч».
Александр Лукашенко в связи с этим повторил сказанное им ранее:
«Я же публично сказал: “Это несправедливо, это недопустимо!” И люди наверняка это понимают и поддерживают».
Тем временем Минобразования назвало четыре важных изменения в школах Беларуси с 1 сентября 2025.
А замглавы Администрации президента Ольга Чуприс сказала, что Лукашенко удовлетворяет каждое второе ходатайство о помиловании.