Приветствовали землю криками «Россия»: в Подмосковье приземлился самолёт с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ

12 июня Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Как сообщили в Минобороны РФ, в рамках договорённостей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, на родину вернулась новая группа российских военнослужащих. Украина, в свою очередь, получила эквивалентную по численности группу своих бойцов.