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Приветствовали землю криками «Россия»: в Подмосковье приземлился самолёт с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ

В Подмосковье совершил посадку самолёт Ил-76МД, доставивший российских военнослужащих, освобождённых из украинского плена.

Как создавалась новая Россия

В Подмосковье совершил посадку самолёт Ил-76МД, доставивший российских военнослужащих, освобождённых из украинского плена.

Военные, сойдя с трапа приземлившегося самолёта, приветствовали землю криками «Россия» и размахивали флагами.

12 июня Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Как сообщили в Минобороны РФ, в рамках договорённостей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, на родину вернулась новая группа российских военнослужащих. Украина, в свою очередь, получила эквивалентную по численности группу своих бойцов.