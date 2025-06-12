На совещании с руководством Администрации президента Беларуси 12 июня Александр Лукашенко сравнил зарплату учредителей торговых сетей и зарплату президента. Об этом пишет пресс-служба президента.
Ранее мы писали, что Лукашенко раскрыл на совещании шокирующие доходы руководства торговых сетей Беларуси, зарплата учредителей которых доходит до 78 тысяч в месяц. Этот момент глава республики эмоционально прокомментировал:
«В месяц Br78 тыс. В месяц! Слушайте, я мечтать только как Президент могу о такой зарплате. И не будет никогда у меня такой зарплаты».
Также президент добавил, что названные им учредители имеют не один счет банке:
«В пяти банках открывает счета и туда ему перечисляют, в пять банков, материальную помощь — по Br56 тысяч».
Лукашенко отметил, что такой подход на фоне невысоких заработных плат работников самих сетей несправедлив и недопустим. А собравшимся относительно названных сумм заметил:
«Как будто вы не видите».
Тем временем Минобразования назвало четыре важных изменения в школах Беларуси с 1 сентября 2025.
А замглавы Администрации президента Ольга Чуприс сказала, что Лукашенко удовлетворяет каждое второе ходатайство о помиловании.
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