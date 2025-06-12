Ссылаясь на официальные данные Министерства обороны РФ, издание отмечает, что под контроль Москвы перешли десятки населённых пунктов. В Донецкой Народной Республике были освобождены Новополь, Вольное Поле (рядом с границей Запорожской области), Гнатовка (близ Торецка), Шевченко Первое, Новооленовка, Котляровка, Михайловка, Миролюбовка и Ступочки.
В Сумской области — Водолаги, Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка у границы с Курской областью. В Харьковской области — Строевка и Кондрашовка под Купянском. WSJ подчёркивает, что текущая динамика на фронте отражает застой в переговорах между Киевом и Москвой. Это может означать, что будущее конфликта всё больше зависит от исхода боевых действий.
Журналисты называют район Покровска и Константиновки в ДНР, а также Сумскую область одними из ключевых точек напряжения. Один из украинских военных рассказал изданию, что атаки на Покровск продолжаются круглосуточно. Другой отметил, что Константиновка «быстро превращается в линию фронта».
«Этим летом мы ожидаем ухудшения ситуации по всем направлениям. Личный состав истощён. Не хватает ротации. Все работают на пределе своих возможностей», — сказал старший лейтенант ВСУ, находящийся в районе Константиновки.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Кит Келлог предложил прекратить военные действия на Украине, заморозив конфликт по текущей линии фронта. По его словам, это позволило бы остановить кровопролитие и создать условия для начала переговорного процесса.