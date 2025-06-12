ВС России заняли рекордный объём территорий за май в зоне СВО

В Сумской области — Водолаги, Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка у границы с Курской областью. В Харьковской области — Строевка и Кондрашовка под Купянском. WSJ подчёркивает, что текущая динамика на фронте отражает застой в переговорах между Киевом и Москвой. Это может означать, что будущее конфликта всё больше зависит от исхода боевых действий.