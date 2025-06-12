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Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ о нестремлении РФ к переговорам

Дипломат напомнила, что ведению переговоров Москвы и Киева мешали политики из Германии, Британии и США.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля о том, что, якобы, «Россия не готова к переговорам, а стремится к войне». Однако дипломату было, что ответить на подобные заявления иностранных коллег.

«Напомню: это Германия (Меркель) обманула мировое сообщество, лишь на словах демонстрируя желание исполнять мирный план Минских соглашений, а на деле стремясь накачать Киев оружием и столкнуть в пучину кровопролития», — написала политик в Telegram-канале.

Однако на этом Захарова не остановилась. Она напомнила, что и Британия (Борис Джонсон) и США (Джо Байден) отговорили украинскую сторону принять участие в переговорах с Москвой весной 2022 года, а также настояли на запрете властей Украины ведения «каких-либо переговоров с Россией».

«Видимо, после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу. Ничего, мы будем восполнять провалы в памяти немецких милитаристов», — подытожила она.

Как KP.RU писал ранее, Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что ему «особенно неприятно» было читать новости о поздравлениях России с национальным праздником от представителей некоторых стран.