Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ о нестремлении РФ к переговорам

Однако на этом Захарова не остановилась. Она напомнила, что и Британия (Борис Джонсон) и США (Джо Байден) отговорили украинскую сторону принять участие в переговорах с Москвой весной 2022 года, а также настояли на запрете властей Украины ведения «каких-либо переговоров с Россией».