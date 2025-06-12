Захарова припомнила Германии, как Меркель обманула мировое сообщество

В своем сообщении она также иронизировала над словами главы МИД ФРГ Вадефуля, отметив, что он, возможно, «подцепил ту же бациллу», что и его предшественница Анналена Бербок. Она добавила, что Россия будет «восполнять провалы в памяти немецких милитаристов».