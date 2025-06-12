МИД РФ уличил Берлин в циничной игре под видом дипломатии.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель имитировала приверженность Минским соглашениям, а на деле готовила Киев к войне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Напомню: это Германия (Меркель) обманула мировое сообщество, лишь на словах демонстрируя желание исполнять мирный план Минских соглашений, а на деле стремясь накачать Киев оружием и столкнуть в пучину кровопролития. Это Британия (Джонсон) отговорила Киев от переговоров с Москвой весной 2022. Это США (Байден) настояли на запрете Зеленским ведения каких-либо переговоров с Россией», — заявила Захарова в своем telegram-канале.
В своем сообщении она также иронизировала над словами главы МИД ФРГ Вадефуля, отметив, что он, возможно, «подцепил ту же бациллу», что и его предшественница Анналена Бербок. Она добавила, что Россия будет «восполнять провалы в памяти немецких милитаристов».
Ранее страны Запада сняли ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия по территории России, что вызвало жесткую реакцию Москвы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что подобные шаги ведут к эскалации конфликта и угрожают безопасности Европы, а также обвиняли западные государства в срыве мирных переговоров и наращивании военной поддержки Киева.