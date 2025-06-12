В США увидели формат будущего мира на Украине

«Мы совместили оба документа и спросили себя, как их можно объединить, чтобы прийти к итоговому результату. Сейчас мы в достаточной степени уверены и понимаем, каким должен быть этот итог, если удастся к нему прийти», — заявил чиновник.
Он также выразил уверенность в том, что стороны конфликта могут достигнуть мирного соглашения, что сейчас и является главной целью.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужным для Москвы результатом специальной военной операции на Украине станет устранение первопричин кризиса.