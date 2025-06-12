Разумному человеку было бы «особенно неприятно» наблюдать не за тем, как Россия получает поздравления с государственным праздником от других стран, а за тем, как президент Украины Владимир Зеленский не разрешает забирать тела украинских военнослужащих для их надлежащего захоронения. Так официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в четверг, 12 июня, прокомментировала заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о его недовольстве поздравлениями мировых лидеров по случаю Дня России.