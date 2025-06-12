Разумному человеку было бы «особенно неприятно» наблюдать не за тем, как Россия получает поздравления с государственным праздником от других стран, а за тем, как президент Украины Владимир Зеленский не разрешает забирать тела украинских военнослужащих для их надлежащего захоронения. Так официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в четверг, 12 июня, прокомментировала заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о его недовольстве поздравлениями мировых лидеров по случаю Дня России.
— Нормальный человек сказал бы, что ему «особенно неприятно» было видеть, как рефрижераторы с телами украинцев его хозяин запрещает забирать для достойного погребения. Но нет. Чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе, — высказалась дипломат.
Она также отметила, что русский писатель Николай Гоголь, чьи строки она процитировала, «был гением», об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
7 июня представитель МИД России заявила, что киевский режим исповедует человеконенавистническую идеологию, и правительство Украины не нуждается ни в живых, ни в мертвых гражданах.
9 июня помощник президента России Владимир Мединский высказался, что Украине не хочет забирать переданные российской стороной тела украинских военных, поскольку ей тяжело признавать настолько большие потери. Он отметил, что по действующему украинскому законодательству погибшим бойцам положена «очень большая выплата» за счет переданных западными партнерами средств, но на деле правительство страны уже потратило эти деньги «на совершенно другие вещи».